PO出挨告韓粉道歉信 李艷秋警告：韓國瑜的對手是自己！

2019-08-30 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人李艷秋在高雄市長韓國瑜先前同意「被動納入民調」時，於個人粉專PO文針對韓市長誠信問題提出「6問」。沒想到卻遭不理性韓粉灌爆臉書、網路惡言攻擊；對此，李艷秋也對其中一名韓粉提告。李艷秋今天在臉書PO出該名韓粉的道歉信，她也警告韓粉，韓國瑜的對手不是蔡英文或郭台銘，「是自己、身邊的策士，以及激烈的支持者」。

李艷秋表示，她發布了「6問」以後，遭韓國瑜身邊重要策士孫大千指控為「歷史罪人」，孫的相關文章如同吹起進攻號角，導致不理性韓粉傾巢而出；其中一名陳姓女網友更散播她收了郭台銘金錢的謠言。為了避免日後遭人引用，李艷秋決定提告該網友刑事公然誹謗，附帶民事賠償。

李艷秋表示，陳網友在法庭上表示，因為頭昏，在留言時用了激烈的言詞，完全沒有任何證據；她也看到陳女在現身時瑟縮、不知所措的神情，「我是很心痛的」。李艷秋表示，陳女是一個真正的庶民，但卻遭有心人利用了她的激情，煽動了她內心的黑暗面，讓她誤以為用不理性的方式發動攻擊，才能捍衛韓國瑜。

李艷秋感慨表示，「結果利用她的人沒事，她卻必須接受法律懲罰。更令人痛心的是，像她這樣的支持者，在獨自面對法律時，煽動者卻用一句『假韓粉』就做了切割」。因此，李艷秋也指出，她沒有提出任何金錢賠償，也不公布陳女的面貌，只希望她能發布道歉啟事，並以此告誡許許多多躲在鍵盤後，以為可以隨意踐踏他人名譽的人，當你在陽光下現形時，會發現自己竟然如此不堪。

李艷秋表示，她想告訴韓市長的死忠支持者，「你們的素質，代表了韓市長的素質」，一部份不理性韓粉已經塑造出不能容納不同意見、不是韓粉就是敵人的社會印象，「有這樣的粉，比韓黑的殺傷力更嚴重」，尤其在韓國瑜民調不斷下滑的情況下，李艷秋說，韓粉更應冷靜思考。韓國瑜的對手不是蔡英文或郭台銘，「是自己、身邊的策士，以及激烈的支持者」。

李艷秋最後指出，她知道韓市長對於激進韓粉引起的負評也頗無奈，希望經由她的提告，能讓不理性的韓粉知所收斂，也算是我對韓市長在她被圍攻後，特地打電話來致意的回報。

李艷秋臉書全文

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