郭台銘返台 9:45松機說明中東行訪問成果

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘結束中東行程，今（30）日搭乘私人飛機返台，預定9:45在松山機場舉行記者會，簡短向外界報告中東訪問成果，目前總統選戰能源政策議題加溫，郭還沒表態參選2020總統，卻在此時對這個議題展現極大的關注。
郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜日前表示，郭台銘此行意在追隨前行政院長孫運璿的腳步，孫運璿任經濟部長時，成功開啟台沙經貿交流。
蔡沁瑜說，郭台銘在中東，和當地基金公司、能源廠代表會面，對能源採購事宜進行了解，也藉此了解台灣能源產業的下一階段升級方向。
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〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘結束中東行程，今（30）日搭乘私人飛機返台，預定9:45在松山機場舉行記者會，簡短向外界報告中東訪問成果，目前總統選戰能源政策議題加溫，郭還沒表態參選2020總統，卻在此時對這個議題展現極大的關注。
郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜日前表示，郭台銘此行意在追隨前行政院長孫運璿的腳步，孫運璿任經濟部長時，成功開啟台沙經貿交流。
蔡沁瑜說，郭台銘在中東，和當地基金公司、能源廠代表會面，對能源採購事宜進行了解，也藉此了解台灣能源產業的下一階段升級方向。