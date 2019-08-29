柯P出席加蚋地藏庵捐贈救護車 藍綠議員撇清陪同

2019-08-29 19:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今晚赴萬華區出席「108年地藏王菩薩聖誕暨加蚋地藏庵捐贈救護車典禮」，除了友柯議員徐立信一路相陪，赫見民進黨籍市議員劉耀仁、國民黨籍市議員郭昭巖也現身，不過兩人都強調這是地方盛事、是好事，身為首席顧問和土生土長的加蚋小孩，當然一定要來支持，撇清柯文哲。

柯文哲出席「108年地藏王菩薩聖誕暨加蚋地藏庵捐贈救護車典禮」，台北市消防局長吳俊鴻、台北市民政局長藍世聰、台北市議員劉耀仁、郭昭巖、徐立信等人到場共襄盛舉。

劉耀仁否認今天是陪柯市長出席，強調自己身為地藏庵的首席顧問，地藏庵籌備好幾年就為了捐贈這部車，市長聽說這件事就馬上答應出席，自己是首席顧問當然更要出席，「比他（指柯文哲）更應該出席」，他不擔心兩人同台尷尬，因為這是神明的事情，且捐贈救護車是好事。

郭昭巖說，「我就是加蚋囡仔（小孩），在這邊出生長大」，而宮廟除了是地方信仰中心，也常是方上關心弱勢的據點，這次就是聚集大家的愛心一起做好事，這是地方宮廟的盛事，當然要來支持。

柯文哲致詞特別提及，將來這部救護車會在雙園分隊服務，剛好就是萬華地區的居民使用，特別有意義，希望消防局同仁喊話要秉持感恩的心，把這台救護車做最大的使用，造福萬華地區鄉親。

他還談到，看過數據，一年全台北市救護車要出動13萬次，還好北市的救護車幾乎都是愛心團體捐的，如果要自己買，「哇，這不得了」，不過去年OHCA（到院前心肺功能停止）靠著救護車救回來的去年大概有121個，如果沒有救護車就往生了。

「而且還有一點很有趣的，現在救護車都有登記」，柯文哲說，所以知道哪一台救護車救回來多少人，這還有做業績的，希望未來造福萬華地區的鄉親，救回更多人，造福大家。

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