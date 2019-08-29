中市泛綠2立委參選人 勤跑基層設看板

2019-08-29 16:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市泛綠立委參選人目前除了第5選區外未確定，有5席是爭取連任，另外2席台灣基進發言人陳柏惟與前市議員翁美春，兩人皆是首次參選立委，而對手又是基層實力雄厚參選人，為了打破對手人脈網絡，兩人除了設競選看板，更勤跑基層，陳柏惟更透過在地志工協助「帶路」來認識基層。

台中市8個立委選區，民進黨除了自己提名參選人，也與其他泛綠政黨合作，而目前除了第5選區尚未正式提名外，有5區是競選連任，有2區則是首次參選立委。

其中，陳柏惟是民進黨與台灣基進黨合作所推的第2選區的參選人，擁有超強的空軍，但因為第2選區沙鹿、大烏龍及霧峰，是傳統的地區，多半是長輩，而對手顏寬恒是是基層實力雄厚參選人，陳柏惟的選票除了要有年輕人，也必須要中壯年以上的選票，但要讓長輩認識他，則必須要勤走基層。

陳柏惟表示，將會掛上競選看板，目前覓得多處點，是支持者免費提供，而看板內容要能吸引人，讓一些不上網的長輩能印象深刻。

此外，已徵求到150多名志工，陳柏惟表示，這些志工有不少是在地人，會帶著他四處拜訪走透透，讓在地人能認識他。

陳柏惟表示，目前正在找辦公室，應該是在新興路上，他會打一場年輕快樂的選戰。

前市議員翁美春則是挑戰第8選區，對手是實力堅強的江啟臣，由於第8選區則是豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區，而她原本的市議員的選區為豐原，因此她必須先到其他行政區拜票，勤跑基層。

翁美春表示，此一做法迫使對手也必須跟著跑基層，目前她先掛上自己形象競選看板，再隔一陣子，會掛上跟總統蔡英文合照，並打出「抗中保台」的口號，要強調維護台灣主權的重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法