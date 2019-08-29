柯P被爆密會大老闆介紹民眾黨 王世堅轟：厚顏無恥

2019-08-29 12:19

〔記者楊心慧／台北報導〕本報獨家報導，台北市長柯文哲本週一前往台北喜來登飯店2樓的安東廳與企業大老見面，市府稱企業界人士都是給予市政推動的專業建議，如今有媒體揭露，柯在餐會上介紹台灣民眾黨的組黨過程及現況，彷彿在招募黨員，柯文哲今受訪改口，吃飯過程中大家七嘴八舌什麼都有可能談到，並指選舉題目這麼熱門，大家不可能不談，對此北市議員王世堅忍不住痛批：「柯文哲真是厚顏無恥！」

週刊揭露，柯文哲在餐會上介紹台灣民眾黨的組黨過程及現況，有與會者直言，這段過程彷彿在招募黨員，餐會中還有人要柯2024再選總統，不用急著市長做一半再選。

柯文哲今受訪回應，吃飯吃一個多小時，什麼話都有，不用去轉述，他們吃飯輪流作東有時候請我們去，就當作吃飯就好。至於談到選舉還有民眾黨，柯文哲則稱：「如果說吃飯過程中，大家七嘴八舌什麼都有可能談到，你說有沒有談到選舉？廢話，這熱門題目大家不可能不談。」

對此，王世堅忍不住痛批：「柯文哲真是厚顏無恥！」柯不是主張公開透明嗎？沒什麼見不得人，大可在市府進行便當會，或是聘請企業老闆當市政顧問也沒關係，何必跑去喜來登安東廳，該處是政商名流、藝人常去的地方，柯文哲不用辯解，做什麼大家可想而知。

王世堅說，建商公會每一、兩月都會聚餐，柯文哲必到，「這有憑有據，講這個話我負責，他認為他是市長都主動去，和裡面幾位建商熟識就來了，我真的很看不起他，說一套做一套，白天柯說要幫年輕人討居住正義，晚上竟和建商吃飯！他就是這種咖小！」

王世堅表示，柯文哲密會財團是長期、有計畫性的，現在被揭露只是冰山一角而已，「開議會絕對會質詢、追究此事，給他好看！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法