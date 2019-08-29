振興商圈、擴大內需 蘇揆拍板：消費者、小店家都有補助

2019-08-29 11:35

〔記者李欣芳／台北報導〕近來中國限縮觀光客來台自由行，加上美中貿易戰變局持續，為振興國內商圈買氣，行政院長蘇貞昌今天主持院會拍板經濟部提報「內需型商家振興輔導方案」，政府將鼓勵商圈小型店家與國內行動支付業者合作，吸引消費者使用行動支付購物以帶動商圈店家買氣，消費者每人每月最高可回饋1000元，並補助店家推動線上點餐等數位服務系統，每年補助1萬家，每家補助3萬元，實施3年。

蘇貞昌在院會中表示，台灣有許多在地商圈，都已結合街區歷史、文化，及人文風情，發展出屬於自己的特色與故事，現在政府導入數位服務，預期將協助200處商圈、3萬家商店，帶動87億元以上商機，有助擴大內需，活絡國內消費。

蘇貞昌說，內需為推升我國經濟成長的重要動能，商圈內的店家則為台灣在地經濟發展的基礎。隨著數位科技發展與消費型態的改變（電商崛起與網路購物），對於傳統商圈店家造成一定衝擊，因此政府提出這項輔導方案，透過提升店家數位能力，並導引運用行動支付，希望改善經營體質，提高來客消費誘因。。

據了解，「內需型商家振興輔導方案」主要有3大重點，政府將補助逾15億元投入這項方案，首先，在行動支付方面，由於政府正積極推動行動支付的普及率，經濟部將鼓勵商圈小型店家與國內行動支付業者合作，吸引消費者使用行動支付購物，以帶動商圈的買氣，具體回饋方式消費者每人每月最高可回饋1000元，這將可鼓勵民眾去商圈店家消費。

其次，在數位服務方面，經濟部也將補助店家數位服務系統，協助改善顧客服務流程，例如提供線上點餐、雲端收銀、電子優惠券等，不但加速店家數位轉型，也可累積營運數據做為數位化分析基礎。預計每年補助1萬家，每家補助3萬元，實施3年，而這項方案，也有助於國家推動數位轉型。

第三，政府補助全台約200處商圈，每處補助30萬元，辦理行銷創意活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法