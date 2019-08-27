業者怨中國停自由行損失354億 陳明通：有預先政策作為

2019-08-27 13:13

〔記者陳昀／台北報導〕中國8月起停止中客來台自由行，交通部祭36億元推動「國旅秋冬遊獎勵方案」，9月上路，但觀光業者今天赴立法院國民黨團陳情指出，對照354億元損失，秋冬補助只是杯水車薪，盼政府好好照顧「庶民產業」。列席的陸委會主委陳明通會後受訪表示，大陸一直把開放旅客當成政策工具，我國也有很多預先政策作為；交通部觀光局副局長張錫聰也說，蒐集到的問題將交由行政院專責政務委員協調解決。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光指出，自8月1日停止陸客自由行起到年底，估算會減少70萬旅客、約損失354億元收入，今年1到7月看起來旅客人數雖有增加，但其實是因為高雄市長韓國瑜在選舉時提到九二共識。

姚大光指出，交通部冬季旅遊補助方案36億元，對於陸客不來的損失只是杯水車薪，國內有200萬名觀光旅遊業在職人員，這樣的選票能量足以影響未來選舉，8成以上觀光產業都是庶民產業，台灣不照顧庶民要照顧誰？

台北市旅館同業公會副理事長吳雁輝表示，內政部要求老舊旅館改善、增設無障礙客房，除了改建的營運成本有困難，無障礙客房的住房率也非常低，希望鬆綁法令。

花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐也指出，花蓮地價稅2015、2016年平均漲幅達68％，最高甚至達128％，希望中央直接埋單、減免地價稅，協助旅館業度過這次「霸王級災難」。

遊覽車商業同業公會全聯會前理事長、現台灣租車旅遊集團總經理徐浩源表示，今年多了自由行禁令，看似影響不到遊覽車，但對計程車、9人座租賃車影響非常大，秋冬國旅補助卻獨漏這兩塊，建議把10人成團的門檻降低到6人成團即可給予補助。

陳明通會後受訪表示，因為大陸人民出國需要管制，陸方一直把開放旅客當成政策工具，「要找理由很容易」，這些風險陸委會本來就有所評估，因此在停止自由行隔天就拋出秋冬國旅補助，在很多政策也都有預先作為，今天聽取到的意見，也將進一步研議解決。

張錫聰受訪表示，會將業者反映問題帶回研議，但因為牽涉跨部會的稅捐、地價稅、房屋稅、銀行貸款等問題，將交由行政院專責政務委員協調解決。被問及「第三地入境」的可能性？張錫聰說，這涉及國安、境管部門，且法令沒改會有執行困難，現階段非觀光局可決定。

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