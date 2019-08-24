不怕中國限縮旅客！ 寧夏夜市用「這招」吸國際觀光客

2019-08-24 19:18

〔記者楊心慧／台北報導〕中國自8月起禁止來台自由行，接著也擬限縮團客，不少夜市攤販擔心生意受影響，但寧夏夜市靠自己對外打出知名度，幾年前就推出雙語招牌及菜單，近年不少商家增加其他語言，讓國際觀光客留下深刻印象，最近又和線上旅遊體驗預訂平台KLOOK合作，推出「KLOOK寧夏美食祭」，將台灣美食打出國際。

寧夏夜市攤位數沒有士林夜市、饒河街夜市多，也不在捷運站出口附近，卻走出自己特有的風格吸引人潮，成為在台北屹立不搖的夜市。寧夏夜市觀光協會理事長林定國還在寧夏夜市推出台灣第一個以夜市為主題的「千歲宴」，闖出知名度，不少觀光客、國外旅客慕名前來。

近年來中客減少，中國自8月起又限縮自由行旅客來台，但寧夏夜市早有先見之明，推出「多語招牌」，讓各國旅客來都能看得懂，且又有不少攤販獲得米其林「必比登推介」，包含方家雞肉飯、劉芋仔、豬肝榮仔、圓環邊蚵仔煎等，因此，寧夏夜市除了中客外，歐、美、韓、日客也多。

近期寧夏夜市就和線上旅遊體驗預訂平台KLOOK合作，舉辦「KLOOK 寧夏美食祭」活動，KLOOK平台將寧夏美食推廣給全球及台灣的用戶，更有限定優惠，只要是新用戶即可享150元美食金，舊用戶則享8折美食券。

寧夏夜市積極和其他業者合作、共同行銷，林定國強調，寧夏夜市是台北市第一個做電子支付的夜市，像是街口、支付寶、悠遊卡等，最近則和KLOOK合作「KLOOK寧夏美食祭」，將寧夏夜市打出國際，這些平台會幫忙打廣告增加寧夏夜市曝光，因此，寧夏夜市常尋找外部商業資源，相互合作吸引人潮。

林定國說，寧夏夜市在4、5年前幾乎都是陸客，現在則是各國旅客都有，國外觀光客絕不是平白無故前來，寧夏夜市推出「多語招牌」滿足各國旅客需求，店家至少都會有雙語招牌、菜單，有些店家還推出中、英、日、韓、法等5種語言，甚至有攤商會去學簡單的日、韓、英等對話。

攤商林小姐說，國外觀光客看到寧夏夜市有他們國家的語言，會覺得這地方重視他們，像是台灣人去國外，看到中文也會很開心而留下印象，甚至還會呼朋引伴，她認為只要展現友善態度，國際觀光客也會被吸引前來，同時寧夏夜市的攤商也很團結，彼此不會惡性競爭，大家會一起想方法吸引人潮。

寧夏夜市並未規定店家需要硬性做雙語招牌，林定國指出，店家做招牌之後發現生意越來越好，其他攤商也會看在眼裡並效法；另外，寧夏夜市攤商也會提供食材登錄的QR Code，客人可查詢美食食材、食材產地等資訊，不用擔心食安問題。

日本旅客表示，日本人會去的地方包含香港、日本、韓國，現在遇到香港反送中事件，日本人不放心去香港，目前韓國和日本因政治因素關係不是很好，因此日本媒體、平面都在報導台灣景點、美食，才會想到台灣來看看。

來自美國的Tom說，聽友人說寧夏夜市美食多又便宜，才會想來走走，前幾天有去其他夜市逛，但他注意到寧夏攤商招牌、菜單幾乎都有英文介紹，對外國人來說相當友善，令他印象深刻。

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