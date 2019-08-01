蘇內閣擴大補助觀光業 林明溱怒批：最笨的政府

2019-08-01 13:33

〔記者佟振國／南投報導〕針對中國限縮中客到台自由行，以觀光為經濟命脈的南投縣，業界議論紛紛，縣長林明溱認為對南投縣的觀光產業影響一定很大，卻認為是蔡政府逢中必反所致，也是台灣自找的麻煩，業者只能縮緊腰帶，再忍耐幾個月，明年選舉要支持對的人，選對的總統，台灣就有希望，不希望台灣再爛下去。

縣長林明溱今天上午前往仁愛鄉清境農場，勘查青青草原南商圈設施改善整體規劃，以及清境高空觀景步道2期工程進度，針對限縮中客自由行，認為對南投縣的衝擊一定很大，縣府觀光處也認為以埔里、魚池、鹿谷、竹山等中客自由行最常住宿的4鄉鎮首當其衝。

林明溱強調，因為中客到台灣來，一定都會到南投，今年3月至對岸參訪交流，也積極爭取中客有更多方式到南投觀光，但民進黨政府逢中必反，現在又碰上明年選舉，在不影響選舉之下，決定限縮來台自由行，這是台灣的損失，但現在觀光民宿、旅館、餐飲業者只能忍耐，明年選出明智的新政府，帶領台灣的經濟發展。

至於中央計劃加碼推冬遊補助，林明溱也認為是本末倒置，拿錢來補助旅遊，世間上最笨的就是這款政府，為什麼不把寶貴經費補助縣府政府開發觀光新亮點。

相較縣府憂心忡忡，清境觀光民宿業者表示，除了日本、韓國，近幾年積極開發南向國家，包括香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國等境外遊客，清境遊客1年有150萬人次，境外遊客佔18至20萬人，中客約佔其中的2成即3.6萬至4萬人，因此短時間的影響並不大，但中國政府的做法太不明智，未來清境觀光與遊客也將更朝向國際化發展。

南投縣民也在網路討論熱烈，有人批評中央搞壞觀光，只把雞蛋放在同一個籃子，只會玩死自己，但也有人認為危機就是轉機，提升品質，吸引更多國際遊客前來，台灣觀光品質要起飛了。

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