柯文哲：不敢恭維蔡衍明愛台灣方法 聽完就三條線

2019-08-28 23:02

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲今晚接受「館長」陳之漢直播專訪，開場談跟旺中集團董事長蔡衍明的關係，柯證實最近一次跟蔡會面是今年4月21日，蔡提及「台灣人就是中國人，為了台灣好，要跟中國統一」等，但柯說自己的心超越藍綠，不是消滅藍綠，藍綠可以共存，所以「他講他的，我聽我的」，而蔡愛台灣的方法，我們不敢恭維，聽完就三條線。

陳之漢提問柯、蔡見面史，柯表示，與蔡衍明第一次見面是前觀光傳播局長簡余晏帶去的，「簡余晏也是很賊，說是奉命，她奉命也不會是我的命，我看是奉林錦昌的命」，結果我跟蔡第一次見面，他就說他支持連勝文。

柯說，為了雙城論壇，台北市政府還是發請帖給蔡衍明，不管怎樣，他在大陸生意很大，名單是國台辦同意的，四次雙城論壇，每次都吃兩次飯，第一天吃一次，第二天回請，總共八次，還友旺旺忘年會，另一種比較特別，是蔡生日，事先沒有約，就有朋友打來說旺董生日，來敬他一杯，所以卡拉OK唱一首、竟一杯酒，半個鐘頭，這有兩次，這是跑攤啦，所以「加一加（蔡、柯見面）十幾次有啦。」

陳追問柯、蔡是否聊過兩岸一家親的議題？對此，柯表示，「兩岸一家親是我自己決定的」，2015年就講了，那次都沒事，也去給當時立委候選人王定宇站台，2017年雙城論壇是在世大運之前，世大運要辦，不能太難看，你去談就要表達善意，不像這次台中東亞青運就被幹掉了，「他們需要你的時候，就假裝沒看到（兩岸一家親），不需要你的時候就K你。」

至於蔡衍明有沒有要柯文哲支持韓國瑜？柯表示，蔡有一陣子支持他，中時頭本刊登他，後來他不是那麼聽話，蔡直播自己講的韓國瑜的兩岸理念跟韓國瑜比較相通，所以挺韓。

柯接著說，媒體是第四權、社會公器，不是媒體老闆展現權力的工具，不可以新聞70%報導一個人，那你乾脆叫「韓天台」，那就失去第四權的格調，太過分了，不能說「我是老闆，你聽話，我捧你，不聽話，就修理」，那我們當市長的，淪為你的小弟。

陳之漢詢問柯、蔡跟國台辦曾經三方會面並共談什麼事嗎？柯強調，在上海吃飯是公開場合，沒有私下的三方會談。至於蔡衍明直播說柯文哲跟國台辦比較熟，對此，柯否認之餘，還指「當然是蔡熟」，蔡在大陸做生意，可以組團去北京，他當市長連北京都去不了。

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