韓國瑜推校園反毒舞團 劉亞平：莫非要把大陸「扭秧歌」搬到台灣

2019-08-28 13:21

〔記者／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨日指出，將推動每校成立舞蹈團隊，用跳舞、戲劇等方式全面宣導反毒；前高市教育產業工會理事長劉亞平反嗆嘴砲魚反毒耍新招，莫非要把大陸「扭秧歌」那套搬到台灣上演、要高市學生表演政治秀。

高市教育局說明，學校已有相關團體並做得很好的，就會照原有方式推動，如果學校沒有的，會給他概念、引導學校進行，整體而言是一個結合學校社團與資源的教育活動，例如部分學校已有反毒小天使，就會再輔導、協助加強宣導能量。

台北市長柯文哲日前在媒體專訪中提及，對韓國瑜剛當選市長就想選總統的做法、想起來感覺就很可怕。

韓國瑜昨天被媒體追問時卻答非所問，指出「今天市政會議有個重要議題是反毒」，並強調未來會要求每校成立一個舞蹈團隊，用跳舞、戲劇、演講等方式 全面宣導反毒 。

他說明，因為感覺學校毒品越來越氾濫，所以要讓不用、不吃毒品的，才是好學生的感覺，碰毒品、嘗試毒品的，絕對是一個被其他同學看不起、瞧不起，從每個學校開始搭配 社區、警察局全力推動三區合一反毒，要求每校成立反毒舞蹈，高市府將雷厲風行、全力以赴。

長期關切地方教育的前高市教育產業工會理事長劉亞平透過臉書開砲，直言嘴砲魚，反毒耍新招，要求高雄市所有學校都設舞蹈團，莫非要把大陸「扭秧歌」那套搬到台灣上演，動員全高雄市學生表演「政治秀」，請問韓市長憑什麼要求高雄市各學校學生跳「反毒舞」！

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