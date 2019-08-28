民進黨原民部主任遭爆「綠皮紅骨」卓榮泰秀國民黨證力挺

2019-08-28 11:45

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對媒體報導，民進黨秘書長羅文嘉延攬的民進黨原住民事務部主任曾志湘過去發表爭論親中言論、並曾是國民黨員，民進黨主席卓榮泰今召開記者會，力挺曾志湘與羅文嘉。卓並當場秀出他過去的國民黨證表示，「連我自己都曾經是國民黨員」，曾經是國民黨黨員的人何其之多，到現在還歡迎國民黨員可以成為民進黨員。

卓榮泰召開記者會，曾志湘也出席。卓榮泰表示，曾志湘是他當初請羅文嘉去徵詢，羅當時與曾完全不認識。之後，他接收到一些對曾過去言行的指責，也再度和曾有過深談，過去言行是代表曾當時的工作背景，曾在加入民進黨後，能依據黨的主張和要求做好工作，才是重點。

卓榮泰說，他要把政治責任託付在曾身上，輔選平地原住民和山地原住民立委選舉。他說，曾該負責的不是過去的言行表現，而是現在的責任，他現場問曾，「你現在做得到嗎？」曾則起立回應「做得到！」

卓榮泰並指出，報導稱曾「過去是國民黨黨員、現在是民進黨員、未來是共產黨員」，這邏輯太可怕。他自己都曾是國民黨員，曾經是國民黨黨員的人何其之多，到現在還歡迎國民黨員可以成為民進黨員。

此外，對於民進黨立委王定宇於14日中常會以不滿「黨中央人事小圈圈」為由嗆辭中常委，被指與民進黨青年部主任顏若芳職務傳「被拔」爭議有關，卓榮泰澄清，顏若芳是他在黨主席補選後，第一位徵詢的部門主管，顏就任半年後，黨希望青年工作更年輕化，因此詢問顏是否願意轉任社團部主任，同時兼任黨發言人，並不是「拔掉」她的職務。顏則向他表示，希望直接到競選總部工作，目前還在安排中。

卓榮泰表示，徵詢顏若芳到中央黨部任職的過程中，沒有對他的人事進行關說，他甚至不知道王定宇會知道、關心這件事。卓表示，在那場中常會後，他也和王定宇解釋，希望他繼續堅守在中常會的工作，希望每次會議他也能來參加。

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