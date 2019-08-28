傳競選團隊借將市府人才 侯友宜：市府團隊都在拚市政

2019-08-28 11:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕2020大選逼近，傳出有競選團隊向新北市政府團隊借將人才，向來強調市政優先的新北市長侯友宜今天對此表示，他每天帶著市府團隊一心一意拚市政工作，其餘的事情他不了解。

侯友宜今天主持市政會議，媒體詢問如果有競選團隊借將市府人才，是否會擔心影響市政工作推動？

侯友宜說，他現在每天帶著市府團隊跑市政行程，各局處忙得團團轉，一心一意拚市政工作，盼落實政見，其他議題他沒注意相關新聞，也不了解未來發展，他只知道未來2022年新北市的市政工作要做到什麼程度。

媒體追問，未來如果有競選團隊的候選人想跟新北市政府合作，是否排除這樣的可能性？

侯友宜回應，目前為止都是市政優先，最近只有1位市府顧問張峯源到台中市政府出任經濟發展局長，市政可以彼此惕厲精進，張峯源跟台中市長盧秀燕一起打拚，他很開心並給予祝福，未來台中與新北市政互相交流、切磋，幫助市政工作推動。

被問到近來民調高居前段班，台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜則是墊底，侯友宜認為，民調高高低低、有上有下很自然，民調只不過幫助他了解問題在哪裡，如何做得更好，他從來不看民調高低，而是看民調中有哪些問題，新北市可以做得更好。

侯友宜表示，他謝謝別人的鼓勵，更重要的是別人批評只要有道理，必須全力改進，學習他人的做法及長處，引用好的政策，一起努力往前走，才能讓市民過安居樂業的好生活。

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