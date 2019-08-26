立委江啟臣拚選舉 「黑油透汽油」乾啦！

2019-08-26 16:30

〔記者歐素美／台中報導〕立委江啟臣利用立法院休會期間，勤跑基層拚選舉，今天到台中市東勢區拜訪農友，農友拿出俗稱「黑油透汽油」的保力達加啤酒，笑稱「明天的氣力給你傳便便」，江啟臣一邊喝，也跟著農友說，十分有趣；一旁另有農友則笑說「明天的窟仔給你挖便便」，展現農村的幽默。

江啟臣將喝保力達的影片PO上臉書，網友笑稱「好好笑」，還有人說「這款會喝在地黃金比例的立委，怎麼可以不大推」、「接地氣最佳飲料」，還有人希望江立委也配合宣導一下，喝完不要開車。

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