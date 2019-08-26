徐永明訪社民黨 拋「改革護台」籲降低小黨參政門檻

2019-08-26 14:16

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量黨主席徐永明與其團隊今拜會社民黨創黨召集人范雲、召集人丁勇言、台北市議員苗博雅，共同提出「改革護台」路線，呼籲執政黨應盡速推動修憲、降低小黨參政門檻，讓社會多元聲音有機會進入國會取得席次；徐永明強調，「改革護台」與民進黨提出的「抗中保台」並不衝突，呼籲民進黨在處理兩岸關係外，內部改革也不能偏廢。

徐永明接任時力黨主席後，今展開拜會第三勢力小黨的行程，在簡短的訪問後，雙方並進行約半小時的便當會。徐永明說，未來包含綠黨、一邊一國、台聯等政黨，也都將找機會拜會。

社民黨台北市議員苗博雅說，第三勢力小黨過去經歷許多紛擾，今天的對話是重建信任的開始，她認為，政治是加法不是減法，理念差距不多的政黨，本來就不需要因為部分理念的不同避不見面，甚至「連吃個便當都不行」；苗博雅說，盼今日的便當會是一個開始，讓台灣本土小黨彼此間能展開互動。

徐永明表示，他與社民黨許多人過去都是學運的老戰友，也曾在選罷法上有諸多合作，時力日前針對選罷法提案，盼能將政黨補助款由3％降至2%的提案，就是以社民黨為標的設計；徐永明說，社民黨在國會雖然沒有席次，但希望能讓社民黨的聲音在社會上持續發聲，也呼籲立法院下會期盡速進行修憲，將立委席次限制下放到選罷法處理，如此小黨才有機會進入國會。

針對與民進黨的合作對談，徐永明強調，本週幕僚已通上電話，預計將展開相關聯繫安排，盼本週能有確定的時間，他期待下禮拜能與民進黨主席卓榮泰會面。

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