韓國瑜中英交雜演講 陳其邁：英文恐非其熟悉語言

2019-08-26 13:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前在台北市美國商會演講，竟採中文、英文夾雜方式，而非全部使用英文，引發外界熱議；行政院副院長陳其邁今被提問其表現，陳其邁說，英文應非韓市長所熟悉，建議其不要太過勉強，關於韓大秀東吳學歷部分，則說，平時準備較重要，自己大概就不用拿畢業證書出來證明。

韓國瑜21日前往台北市美國商會演說，過程中不時以中、英文穿插，出現「白天是student，晚上是American Club」、「所以我的tuition in the free」等，讓外界議論其演講表現；今行政院副院長陳其邁參加台灣大學與明志科技大學共同舉行的杜拜全球自駕運輸挑戰賽記者會，會前接受媒體訪問，評論韓的表現。

看韓對美國商會的中、英文夾雜演講，陳其邁說，英文應該是他不太熟悉的，建議韓盡量選擇自己比較熟悉的語言來講比較好，不要勉強，因有時太過勉強，反而導致講中文聽不懂、講英文也聽不懂，對韓說：「韓市長加油」。

而韓日前也拿出自己東吳大學英語系的補發畢業證書，證明自己學歷，陳其邁今也表示，還是實力與平常準備比較重要，假如有經常與國際經貿等團體往來、交換意見，大概就不會發生誤認事件，與學歷、日間部、夜間部等都無關，此時秀畢業證書很奇怪，自認如果是自己，大概就不用拿畢業證書出來。

韓國瑜及其團隊也面對外界「罷韓」及市民訴求等，竟提出「只回答總統級問題」，對此，陳其邁也說，這樣好像他是「總統級」，覺得非常奇怪，認為市民、人民都有權利提問，不應分階級，民眾有問題，就應該回答，否則離人民越來越遠也不好。

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