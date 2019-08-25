選宜蘭立委與柯文哲合作？ 黃定和：想太多

2019-08-25 11:14

［記者林敬倫／宜蘭報導］台北市長柯文哲今天下午4點半將來到宜蘭逛羅東夜市與宜蘭市東門夜市，全程由國民黨議員黃定和作陪，讓外界聯想2人是否要再下屆立委選戰合作？對此，黃定和表示，招待柯文哲只是盡地主之誼，外界別想太多。

柯文哲今天下午4點半，就會抵達宜蘭羅東夜市，再前往宜蘭市民權社區公園參觀，最後再逛宜蘭市東門夜市，所有行程由黃定和服務處安排，黃定和也將全程陪同。

由於柯文哲剛組台灣民眾黨，要在下屆立委選戰放手一搏，柯黃2人走的這麼近，不禁讓外界聯想，是否是要在下屆宜蘭立委選戰尋求合作；且據了解，黃定和參選下屆立委的意志堅定，有可能下個月就會正式宣布參選。

黃定和指出，外界不要想這麼多，這次招待柯文哲，是因為2人是朋友，他只是單純盡地主之誼。

談到未來參選立委的規劃；黃定和指出，目前參選的意願沒有改變，但要脫黨參選還是退黨參選，都順其自然，走一步算一步，還沒想到這麼遠。

談到是否下個月就會正式宣布參選？黃定和說，現在就是用立法委員參選人的身分再走動，一切都隨緣。

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