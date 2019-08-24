陳水扁訪新港 參拜開臺媽祖辦簽書會

前總統陳水扁今天下午到新港奉天宮參拜開臺媽祖，新港奉天宮董事長何達煌、副董事長林秀琴、立委蔡易餘、新港鄉長林茂盛、前鄉長邱晋煌、議員葉孟龍等人陪同。後方懸掛的即為「UN for TAIWAN」英文匾額。（記者林宜樟）

2019-08-24 17:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕前總統陳水扁今天下午到嘉義縣新港新港鄉參拜開臺媽祖，並在附近的鄉味餐廳舉辦新書《堅持》簽書會，他在廟前受邀致詞時說，2007年推動以台灣為名義加入聯合國，新港媽祖一起到美國紐約宣傳，當時送給奉天宮的英文匾額「UN for TAIWAN」，至今全國仍沒第二塊。

新港奉天宮董事長何達煌、副董事長林秀琴、立委蔡易餘、新港鄉長林茂盛、前鄉長邱晋煌、議員葉孟龍等陪同陳水扁參拜媽祖；何達煌說，阿扁在總統任內對新港建設多，全國第一個藝術高中「新港藝術高中」就是他推動才能設立，開臺媽祖還是第一任校長，而鄉內其他公共建設也受到協助，「UN for TAIWAN」的英文匾額也掛在廟內至今。

陳水扁這次由友人吳石永邀請到新港鄉辦簽書會，吳石永說，鄉下鄉親人情味濃，在此給與阿扁總統溫暖；雖然白鹿颱風來襲，但下午3點開始的簽書會大約有百人到場，許多民眾排隊請陳水扁簽書、合照。

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