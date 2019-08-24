吳敦義任韓國瑜競總主委？韓、吳要再商談

2019-08-24 12:42

〔記者施曉光／台北報導〕為全力協助高雄市長韓國瑜打總統選戰，國民黨副主席兼秘書長曾永權已確定擔任未來韓國瑜全國競選總部總幹事，至於總部主委一職目前尚未確定，但據參與協調運作的黨內人士指出，理論上未來總部主委會由黨主席吳敦義擔任，這部分韓國瑜還會再與吳敦義商談，至於總部總幹事以下的幹部，大概會由曾永權決定，如此將可充分達到韓總部與黨機器充分整合，步調齊一之效。

曾永權與國民黨組發會主委李哲華以及負責擔任黨中央與韓陣營橋樑的中常會姚江臨，日前已南下高雄與韓陣營開會，黨內人士指出，這是雙方的初步磨合，並討論未來合作方式，除此之外，目前也已規劃韓國瑜的全國後援總會之下將成立60多個各行各業的後援會，後援會系統已於19日召開過一次籌備會議，至於後援總會會長人選目前尚未確定。

對於昨有媒體報導前鴻海董事長郭台銘將爭取「報准參選」總統，吳敦義考慮藉此做為「雙保險」，黨內人士指出，「絕對不可能啦﹗國民黨不會自打嘴巴」，「吳敦義會笨到這種程度嗎？」

對於吳敦義昨回應「傷腦筋」的說法，這位人士說，吳敦義只是幽默一下，不想直接得罪郭台銘，但也坦承，這樣的回應方式不太得體，容易會給外界錯覺。

這位人士指出，國民黨過去單一選舉開放報備參選的例子，只有5年前的連江縣長選舉，但當時兩位參選人都是國民黨員，而且黨中央事前並沒有提名，這次總統大選已經提名韓國瑜，不可能再讓另一個人來分散力量，搬磚砸腳。

為了擺脫口水戰紛擾，國民黨規劃韓國瑜未來下鄉要多談政策，有關如何支援韓的政策論述，黨內人士表示，除了韓陣營本身有國政顧問團外，國民黨智庫也會給予支援，例如隔週規劃要到的地方與談的議題，智庫會與國政顧問團充分討論。

國民黨智庫人士則指出，智庫花了過去幾個月的時間已經完成一套涵蓋二十多項政策領域的國政白皮書草稿，雖然韓國瑜陣營已成立國政顧問團，但在曾永權擔任總幹事後，黨部、國政顧問團與智庫三邊就可以充分連結，而且智庫許多分組召集人也是國政顧問團成員，可以有效連結。

這位人士表示，由於國政顧問團各組的運作與討論步調都不太一樣，因此智庫會再就國政顧問團就各分組專案內容進行協調，提供智庫版的白皮書草案與顧問團討論，而且未來韓國瑜有任何政策疑問，只要韓陣營提出需求，智庫會派相關專業人士向韓陣營說明。

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