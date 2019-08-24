昔轟淹水「沒有直轄市水準」 韓國瑜：再給我1年時間

2019-08-24 12:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年高雄市長選戰期間，韓國瑜曾在去年8月24日到永安視查淹水狀況，當時永安部分聚落水淹及腰，韓國瑜怒批「沒有直轄市的水準」，時隔1年時間，韓今為了防颱再度前往永安視查，他要鄉親再給他1年時間，一定可以改善淹水狀況。

去年823豪雨造成永安大淹水，引來當時還沒當選的高雄市長韓國瑜開直播痛批「沒有直轄市的水準」、「城鄉差距、偏鄉的排水系統未受重視」，今年5月，永安再因豪大雨淹水，但已經就任市長的韓國瑜卻改口稱是「小積水」。

永安區是國內石斑魚養殖大本營，養殖面積達300公頃，主要外銷中國及日、韓等地，深受消費者喜愛；當地北溝排水系統是養殖專區的主要排水路，由於地勢低窪，加上排水路狹窄，養殖業者長年受水患所苦。

水患問題一直讓當地居民頭疼，但因高市府財源不足，立委邱志偉跳出來協調中央和國營企業，將3.8億治水經費缺口一次補足。邱志偉說，水利署承諾針對二、三期分別補助5000萬及3000萬，內容包含箱涵、排水路及橋樑改建等工項；剩餘3億經費缺口，台電、中油本於回饋鄉親精神，將分別設立1.5億的專案補助，3.8億工程經費悉數獲得補助。

韓國瑜今前往永安視查後指出，淹水的情況已經比去年改善很多，但全部都要治好，還要1年的時間，市府會和在地的民意代表一起配合，將永安水患問題徹底解決，他相信這是功德一件。

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