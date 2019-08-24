蔡衍明Youtube拍片稱「愛台灣」 預告下回公開與柯P關係

2019-08-24 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕旺旺中時集團董事長蔡衍明昨晚（23）在Youtube釋出一段影片，表示要捍衛旗下媒體員工的人格尊嚴，打算與年輕人與反對者對話，解開對他和集團的誤解，並強調自己「真愛台灣」。影片最後也預告，下支影片主題將會就他與台北市長柯文哲的關係，以及上月19日中時媒體集團的內部溝通大會。

蔡衍明昨晚放影片表示要捍衛中時媒體，並解開社會大眾對他們的誤解。他表示自己非常愛台灣，不會做出對不起台灣人民的事，稱自己「摸良心、說實話」。蔡衍明更強調，對政治毫無興趣，並引述其父向他說過「碰政治不如吃大便」。最後預告下一次將針對外界質疑與柯P關係做解釋。

蔡衍明希望能與社會大眾溝通，表示若有任何問題，都能夠留言，並且留下一支電話，讓不識字的民眾也能致電溝通。蔡衍明說，將會對留言內容逐條說明，並稱若真有「出賣台灣」之事，做得到「道歉」一事。

柯文哲昨日在壹電視「十點上新聞」表示，與蔡衍明、蔡衍榮兄弟倆相當熟識，甚至去過承德路上蔡衍明老家聊天。他也提到，認為蔡衍明做身為第四權的媒體可以有立場，但不能太過分。

柯文哲今日也就蔡衍明昨晚的影片作出回應，表示與蔡衍明的關係並無任何秘辛，並認為他「土況土況的」（台語，意為樸直），不是壞人，除了太太比較多，看不出大缺點。

旺旺中時集團董事長蔡衍明影片

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