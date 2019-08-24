點出郭台銘這「6個動作」 他爆：參選機率趨近100％！

2019-08-24 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選在即，究竟被認為有意總統大位的郭台銘、王金平、柯文哲是否會參選？一直是外界討論的話題。對此，資深媒體人尚毅夫在23日播出的政論節目「鄭知道了」點出郭台銘的「6個動作」，認為郭台銘要出來選的機率，已經趨近於100％。

尚毅夫舉出郭台銘的6個動作，他說，第一、發言人系統增加人；第二、郭團隊現階段組的是小組，「是要辯論的小組」；第三、未來電視廣告策劃的評選已經結束，也已選出了一個團隊；第四、郭團隊做的2萬個樣本數的民調，「那是非常大的」；第五、本週郭的幕僚會議，已經開始討論郭參選後可能面對的負面攻擊；第六、連署APP也開始在動了。

尚毅夫指出，「你再想像一下說，一個沒有積極參選的人，做這些事情幹什麼？」對此，來賓資深媒體人王時齊也在一旁補充，「還有一個，他已經找一些教授幫他寫白皮書了」。

尚毅夫質問，「你看他六個動作，你看他選不選」？他接著也說，郭台銘雖然有和國民黨的人見面，譬如有和台北市長郝龍斌見面，和國民黨榮譽主席連戰通電話，國民黨主席吳敦義也有派人和郭談話，「但見的結果好像並不是那麼好」。

至於王金平、郭台銘誰要選？尚毅夫說，據他所知，雙方已經有默契的解決的方式了。正選人大概是郭台銘，而王金平是「正」還是「不選」，要等823三人會面之後確認，823只是告訴大家，「這聯盟持續在進行中」，823後，最終會有一個很明確的角色定位，預計在8月底會有一個很明確的結果出來。

節目片段請見鄭知道了

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