「郭柯王首合體」柯P致詞雙關語 竟跟姚立明著作幾乎一樣

2019-08-23 23:45

〔記者陳璟民／台北報導〕「郭柯王」今早在台北市「八二三砲戰紀念音樂饗宴」合體同框成真，3人的背景、專業與現職殊異，台北市長柯文哲致詞時說「我們有不同的過去，但是有共同的現在，要走向共同的未來」，話中透露結盟成功氛圍，但這幾句話跟他初次競選市長的競選總幹事姚立明著作「也許我們沒有共同的過去，但一定可以有共同的未來」，語詞、意境幾乎一樣，柯、姚早已分道揚鑣，今昔對照，既有趣又唏噓。

姚立明在2014年7月加入柯文哲市長競選團隊，擔任競選總幹事，竭力幫柯運籌帷幄打贏選戰，選前半個多月預測柯得票數80萬票，同年11月29日開票結果為近85萬票，堪稱神準。

柯曾形容姚跟他之間「互補性高」，不過，柯首度勝選後，姚為競選經費支出、大巨蛋案、其妻法制局長楊芳玲請辭案等，對柯多所質疑或批評，兩人早已翻臉。

如今柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘、立法院前院長王金平政治結盟態勢有明朗之勢，柯在3人都出席、堪稱「世紀同框」的場合，說出「我們有不同的過去，但是有共同的現在，要走向共同的未來」，這段話與姚的書名，及書中第九章敘及「我在柯文哲競選市長的晚會說：『我們有不同的歷史，可是我們有相同的現在，希望創造相同的未來』。」相似度可謂高到不能再高了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法