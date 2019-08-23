吳敦義稱都是「好朋友」 柯文哲打臉：跟吳沒有交情

2019-08-23 13:01

〔記者蔡亞樺／台北報導〕郭柯王今天首度在公開場合同框，國民黨主席吳敦義表示，有請國民黨副主席郝龍斌繼續和郭台銘聯繫，包括王金平、柯文哲都是好朋友。對此，柯文哲今早受訪時打臉說，他跟吳敦義沒有交情，只有一、兩次吃飯同桌，沒有來往過。

郭柯王三人合體備受關注，吳敦義今早出席活動被媒體問到此事，吳敦義說，有請郝龍斌繼續和郭台銘聯繫，「都是朋友嘛」，包括王金平也是好朋友。柯文哲是台北市長，「我也是台北市民，50年前我也曾經是採訪台北市議會的記者，40幾年前我也當選過台北市議員」，所以都是同胞，好朋友。

柯文哲稍早出席雙語實驗教材研編發表觀摩活動時接受媒體訪問，被問到吳敦義稱他與郭柯王三人都是好朋友，柯文哲說，他跟吳敦義沒有交情，只有一、兩次吃飯同桌互動一、兩分鐘，沒有來往過。

王金平結束與郭柯合體之後，前往參加幸福企業大賞服務業頒獎典禮時被問到3人何時再談政治，王稱要看因緣，一切隨著因緣走。柯文哲也被問何時會有因緣再見面，柯說，要看跟誰的因緣，很多東西就順其自然。媒體問跟郭王兩人因緣比較好，還是跟吳？柯文哲再強調，他跟吳從來沒有交往過。

王金平反映今早在823砲戰紀念日活動現場太混亂，在搭車前跟柯提到下次要再見面，對此，柯文哲說，他上廁所時有特別跟王金平說今天太混亂、說對不起，但他也覺得警察局要寫檢討報告，動線要怎麼設計也太亂了。

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