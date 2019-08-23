白鹿來了！ 林飛帆、方仰寧的彰化過招大會延期

2019-08-23 01:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕白鹿颱風來勢洶洶，也讓眾所矚目的林飛帆、方仰寧24日晚間在彰化的過招大會，也被迫暫時取消；不過主辦「彰化起行，台灣要贏」音樂晚會的楊子賢強調，晚會只是延期再辦，屆時林飛帆不會缺席！

「彰化起行，台灣要贏」音樂晚會由彰化縣磺溪文化永續協會主辦，這場晚會所邀請的人都是網路世代的人氣要角，不只有太陽花學運領袖、民進黨副秘書長林飛帆、還有「抗韓戰將」陳柏惟、眼球中央電視台製作人動眼神經、網美財經胡采蘋、護台外交官劉仕傑、香港大學助理教授吳易叡，卡司堅強到讓年輕族群都為之沸騰。

不過，眼見白鹿颱風逼近台灣，楊子賢表示，經過團隊開會討論，忍痛決定將晚會延期，將會擇期再辦，但肯定的是一定會辦，也希望盡最大的努力，能夠把原本的卡司，再一次通通邀請到彰化，而林飛帆也不會缺席！

這場晚會的卡司堅強，簡直是彰化難得一見，光是邀請人物的粉絲人數就非常龐大，尤其是全部焦點就在林飛帆的彰化「初登場」，因為林飛帆婚宴在彰化顏氏牧場舉行之後，迄今仍未在彰化公開場合亮相，沒想到林飛帆在彰化敲定的行程都一波三折，原本要參加立委補選的演講會因故取消，這次在彰化參加晚會，又因颱風攪局而延期。

而林飛帆與方仰寧都因為太陽花學運一炮而紅，如今方仰寧已從學運鎮暴指揮官，升為彰化縣警局長，各界對於兩人再度交手都抱持高度關切，連彰化警界更是全員動起來，就怕林飛帆到彰化參加晚會稍有閃失，以做好滴水不漏的防護任務，如今晚會因為颱風延期，但未來林飛帆仍是晚會受邀貴賓，不少人都說，帆寧過招，時候未到，期待下回分解。

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