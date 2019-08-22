媒體引「軍事專家」稱F-16V凱子軍售 王定宇批：他解放軍出身

2019-08-22 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院已批准售台66架F-16V（F-16C/D Block70），總額約80億美金，中國外交部、官媒、國台辦聞訊氣撲撲。昨有媒體引用「軍事專家、鳳凰衛視評論員」宋忠平的說法，指稱「台灣花四代機的價格，買即將淘汰的三代機F-16V」，並稱美出售我戰機是「凱子軍售」。對此，民進黨立委王定宇也在臉書發表看法。

王定宇表示，該篇文中引述「軍事專家」說法，這四字看似中性、有根據，卻沒提該名專家「還是中共解放軍二炮出身的」，王直言「這樣你就秒懂了吧！秒懂秒懂秒懂啊！」

王定宇指出，F-16V「運用了很多五代戰機F-35的科技、塗料」，而「真正的軍武專家」多數認為「是比四代戰機強的『四代半』戰機」，將成印太地區最強「中輕量」戰機。

王定宇認為，中共殲20「是否達到五代戰機，尚待證明，而且數量也未達到戰力」，王也感嘆「這些資料不難查的」。

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