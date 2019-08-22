連續打臉！王淺秋扯小英告馬政府沒舉證 律師又說話了

2019-08-22 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜20日稱座車被裝追蹤器卻被外界質疑為何不提告，高市府21日回應蔡英文過去曾指控馬政府「政治偵防」也沒提告，被律師黃帝穎打臉「我就是代表提告的律師」，雖新聞局長王淺秋更正聲明，卻加碼控訴小英當時「沒提出證據」，黃帝穎再度打臉「當然有證據才敢告」、「哪像你韓導？」

律師黃帝穎21日深夜發文表示，韓國瑜自爆監控，又不敢提告，經不起社會檢驗，為此亂扯蔡英文當年沒提告，「剛好當年違法情蒐案，是我告的」。韓導被打臉後，韓市府在21日傍晚坦承疏失，但高雄市新聞局長王淺秋卻批評當時的告發「任何民眾都可以做，也沒提出證據」。

黃帝穎砲轟：「我當年提告違法情蒐案，當然有檢附證據，證據是調查局的內部公文，這上網也查得到啊！為什麼韓市府連更正聲明都錯！」他認為，律師知道沒證據亂告會有誣告風險，「不是人人都像韓導一樣，缺乏法治教育，又敢亂指控吧？」

黃帝穎指出：「韓導幻想式的說被監控，又提不出證據，恐是怕誣告罪而不敢提告？然後亂扯別人也沒證據！」他表示，律師團當然有證據才敢告，嚴肅面對每一個指控，並為誣告風險負責，「哪像你韓導？」他說，且高市府的指控在1天內錯2次，「說一個謊要扯無限的謊來圓」。

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