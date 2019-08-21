徐永明曝2次票投小英 9月黨代表大會決議總統立委佈局

2019-08-21 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委徐永明今日確認接任黨主席一職，稍早在記者會中，徐永明提到針對明年總統大選，時代力量將會在9月開黨代表大會決議支持誰。但徐永明也提及，前2次總統大選皆是將票投給蔡英文。

面對媒體詢問關於民進黨合作事宜，徐永明表示，與民進黨和他黨之間的互動會持開放態度，但除了選舉之外，希望就政策的立場與價值，與民進黨黨主席卓榮泰和立法院黨團總召集人柯建銘一起討論。

徐永明提及，前2屆總統大選，他都把票投給蔡英文，針對黨中央明年總統和立委相關佈局，將在9月黨代表大會進行討論。

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