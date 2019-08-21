許淑華喊泛綠整合 柯文哲連酸三次：新潮流了不起

2019-08-21 12:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨預計今日公布2020第二階段立委徵召提名，擬徵召北市議員許淑華參選第七選區，許淑華日前受訪喊出盼第三勢力整合，民進黨、民眾黨、時代力量組同屬泛綠陣線，組成台灣派來對付中國派，引發熱議。對此，柯文哲今早受訪大笑說，新潮流戰術非常靈活，實在是「非常了不起、了不起、了不起」，因為覺得他們實在很了不起，所以連講三次。

所以是否有合作可能？柯文哲未正面回答，僅說，那自己要比他們戰術更靈活才可以。

媒體追問覺得民眾黨的政治光譜是不是屬於泛綠？柯文哲說，2020台灣整個選舉，除了藍綠以外，應該要有另外一個軸線，再講國家治理，就像今天在講比特幣、區塊鏈、科學、務實等，但如今是把國家所有問題都簡化成藍綠，新潮流的戰術非常靈活。

另外，鴻海創辦人郭台銘至今尚未表態參選2020總統，在場媒體指出郭不表態除了等換韓，有一說是忌諱俗稱鬼月的農曆七月，柯文哲聽聞後大笑說，這個他不能替郭回答，每個人的宗教信仰不一樣，他是西醫的、比較不忌諱。

柯文哲回憶，以前他在台大醫院工作，在台大醫院理論上也是最現代化、講求科技的，但他發現每個病房、檢驗室都要拜拜，所以每年中元普渡吃一個月下來，體重多2公斤。媒體問郭台銘不表態是否會著急，柯則說，不會、不會、不會。

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