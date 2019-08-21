韓國瑜北上美商會演講 綠議員批：時間至少可簽10份以上公文

2019-08-21 11:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今將北上參加台北市美國商會演講，題目是「從高雄市政到台灣未來」，民進黨議員林智鴻批評韓國瑜假掰以演講名義，其實是為了總統造勢，彌補國際間對他選台灣總統信任感不足的作為，凸顯他面臨換瑜風波的處境艱難，但卻苦了高雄市民。

高雄市長韓國瑜今天唯一的市政行程，就是要離開高雄，北上參加台北市美國商會演講，題目「從高雄市政到台灣未來－由能源、科技與開放看台灣經濟發展」。

民進黨議員林智鴻表示，市長韓國瑜原本稱平常忙市政、假日拚選舉，卻對總統大選節奏與步調亂了套，才會假借各式演講會名義，為了兼顧市政與拚總統大選，看似市政行程卻是為選總統造勢，把演講題目扯到高雄市政，其實就是他為了選總統的造勢會，不但累了他自己，也苦了高雄市民。

林智鴻指出，韓國瑜參加台北市美國商會演講的舉動，透過與美方商會的互動，彌補國際間對他參選台灣總統信任感不足的作為，但其實韓國瑜只要做好市政，大家就會對他肯定，也不會質疑他。

林智鴻說，韓國瑜拚選舉應該選擇假日，到底他對這場演講會界定是市政?還是選舉?韓國瑜應該要公開說清楚，若是總統選舉應該安排假日，以他北高來回搭車，加上演講時間，1天至少會花掉6小時，他酸韓國瑜可以簽至少10份以上公文，市政才不會延宕。

林智鴻批評韓國瑜類似選總統行程，不用假掰與市政包裝在一起，對韓國瑜而言就是拚總統大選，他應該選擇在假日，也可以跟主辦單位溝通，而不是以各種名義，與市政牽扯在一起，凸顯他面臨換瑜風波的處境艱難，市政、選總統都顧不好兩頭燒。

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