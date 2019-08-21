換瑜？ 郭營：國民黨家務事

2019-08-21

挺郭披藍袍？柯：柯粉不可能百分百轉向

〔記者陳柔蓁、沈佩瑤／台北報導〕外傳鴻海創辦人郭台銘仍力拚選總統，在等待國民黨本土派啟動「換柱2.0」；郭台銘辦公室昨回應，換不換瑜的議題是國民黨家務事。至於郭如果披上藍營戰袍，台北市長柯文哲是否會支持郭？柯表示，這是動態平衡，支持也有不同程度的支持，就算柯粉也不可能百分百轉向。

兩套劇本？ 郭辦：三分真七分假

週刊報導，郭台銘選總統有兩套劇本，分別是與柯文哲、前立法院長王金平合作的Ａ計畫，三人以「郭王先合，與柯再行結盟」；Ｂ計畫是等待國民黨啟動「換柱2.0」，因高雄市長韓國瑜獲國民黨提名後，聲勢卻不斷下挫，本土派已湧現「換柱2.0」聲浪，將韓國瑜換下來，郭台銘可能在八月底表態參選。

郭台銘辦公室回應是，寫得精彩，但仍不脫三分真七分假的情境。郭辦指出，郭台銘、王金平本來就是好朋友，在各方面事務上有合作及討論都是很正常的事，並不會侷限在特定事件或議題上；郭王一直以來的共識就是為中華民國好，以人民的福祉為優先，這部分並不需要特別談什麼合作。

郭辦也說，換不換瑜的議題是國民黨的家務事，一般對成熟的企業拓展來說，不可能因外界主觀的條件變化而來設定自我的目標及行動，就算換到政治領域，相信也不是郭的風格。

柯文哲昨天也被問到「換柱2.0」（指換韓），外界關注郭若披藍營戰袍，柯是否還支持郭？柯表示，這是動態平衡，從二○一八年選舉他也學到一課，即使是所謂的柯粉，也不見得百分百會轉移，不是說拿一個旗子出來搖一搖，所有柯粉就會投票轉向，坦白講轉向可以到五十％就不得了了。

至於各項民調指郭柯搭檔才能打贏藍綠，柯則回，從各民調看，三腳督大概是ＯＫ的，但三分天下，沒有保證誰會贏，是個動態。

柯文哲表示，既然三方都在輸贏範圍內，若純粹回到統獨去對抗，對台灣長期發展不好，所以他認為，是不是在統獨之外有其他的象限，可以做為這次選戰討論的題目。

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