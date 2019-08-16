潘恒旭要辦衛生麻將大賽 他諷：前3名可跟韓度假打一圈

2019-08-16 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜身陷「麻將謊言」，高雄市觀光局長潘恒旭上午拋出在高雄舉辦衛生麻將大賽的想法，下午就去拜訪三鳳中街幹部，確定今年12月會舉辦衛生麻將大賽。對此，戳破韓國瑜謊言的高市議員林智鴻狠酸，「前三名可跟市長到Club Med一起度假打麻將」。

綜合媒體報導，揭露韓國瑜打麻將的林智鴻受訪時說，他覺得潘恒旭這想法非常有創意，但接著狠酸，「建議要辦的話，預賽辦在四維行政中心一樓大廳，複賽辦在鳳山行政中心市長辦公室外，決賽辦在市長左營租屋處，前三名跟市長到Club Med一起度假打上一圈麻將」。

韓國瑜日前聲稱當選市長後不曾打麻將，但林智鴻爆料韓過年期間在峇里島打麻將，並公布照片，韓國瑜指是「國家機器監視他」，質疑照片畫素不是用手機拍攝，應是用專業相機。林智鴻只好在昨天下午舉行記者會，公布爆料者存在手機內的照片，直接打臉韓國瑜不是用手機拍攝的說法。

由於麻將風波持續延燒，有許多韓粉不滿韓國瑜被抹黑，甚至有人到潘恒旭臉書留言，希望能在高雄舉辦「衛生麻將大賽」，藉此促進當地觀光。潘恒旭今（16）上午回應「明年快過農曆年時，再來看看。」沒想到潘劍及履及，下午就去拜訪三鳳中街幹部，確定今年12月會舉辦「全國衛生麻將大賽」，前三名還會頒發獎金。

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