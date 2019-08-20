「英勇女鄉長」收賄判囚8年半 議員遺缺10/26補選

2019-08-20 19:04

〔記者黃欣柏／台北報導〕擔任花蓮縣秀林鄉長任內曾獲前總統馬英九盛讚為「英勇女鄉長」的前花蓮縣議員許淑銀，涉嫌收受包商賄賂、回扣215萬元，今年8月7日遭最高法院判刑定讞，中央選舉委員會今天在委員會議中通過其職缺補選日期，訂於10月26日（週六）上午8點至下午4點投票。

中選會說，花蓮縣第8選區議員許淑銀（Otiam Cirig）被判刑8年6月、褫奪公權5年，日前經最高法院駁回上訴確定，內政部將依「地方制度法」規定解除其議員職權，並自判決確定日生效，由於其餘候選人得票數均未達許的2分之1，且許淑銀所遺任期超過2年，不符合遞補規定，將於10月26日上午8點至下午4點進行補選投票。

據悉，花蓮秀林鄉和平村在2012年8月間遭蘇拉颱風重創，時任秀林鄉長許淑銀明知鄉民代表王金福並非合格營建廠商，卻仍讓王男借牌承包1500多萬元搶修工程，藉此向王收受155萬元賄款。此外同年9月有另名包商得標630萬元搶修工程，許又再度向包商收受60萬元回扣，合計收受215萬元。

一審花蓮地院原將許淑銀判刑9年，二審花蓮高分院考量許淑銀未婚、偵查中期坦承犯行及繳回賄款等情狀，將她改判8年半，全案經最高法院駁回上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法