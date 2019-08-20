回憶30年前.. 朱立倫年輕照也曝光

2019-08-20 18:43

〔記者林良昇／台北報導〕基隆市長林右昌近日被挖出神似日本男星三浦春馬的年輕舊照，在政壇引起話題，國民黨前主席、前新北市長朱立倫目前訪美，回到母校紐約大學見當時的指導教授，朱也特別PO出約30年前剛獲得博士學位的年輕舊照，照片中的朱立倫滿臉笑容，跟現在相比，髮量明顯比較多。

朱立倫展開訪美行程，回到母校紐約大學史登商學院，看他的指導教授，並一起合照，朱立倫說，指導教授還是一樣爽朗，別來無恙。他也難得有機會再次細細地感受這座城市校園、圖書館、書店咖啡店。

朱立倫在臉書發文表示，站在主校區旁邊的華盛頓廣場公園，彷彿回到30年前還在NYU念書的時候。如同電影「扭轉奇蹟」劇情，如果當時在拿到財務金融碩士MBA之後，就進華爾街；或是後來拿到會計學博士，繼續留在美國教書，又會是什麼光景，「那個我，又會是什麼樣子？」

朱立倫認為，如果那樣，可能就沒有後來的立法院、行政院，朱縣長、朱市長、朱主席，這將近20年的公職生涯。也不會有跟大家一起累積的很多政策成果。「所以至今我仍篤定相信我的選擇。」

朱立倫也特別PO出30年前剛獲得博士學位與教授合照的舊照，照片中的朱立倫身著西裝，滿臉笑容，顏值與現在差距不遠，唯一比較不同的是，髮量相比現在，年輕的朱立倫明顯較多。

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