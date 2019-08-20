智庫指解放軍可癱瘓美軍 澳洲前防長駁「太誇大」

2019-08-20 15:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕澳洲雪梨大學智庫昨（19）發布分析報告，指出美軍在印太地區軍力衰弱，可能遭中國解放軍癱瘓。5月甫卸任的澳洲前國防部長潘恩（Christopher Pyne）今天對此表示，他一直認為這是「誇大的說法」，因美國軍事投資很高，在印太地區也有很多盟友與支持者，包括澳洲、台灣、日本和韓國等，他相信美軍在太平洋地區將繼續維持優勢。

澳洲雪梨大學智庫「美國研究中心」評估美軍在印太地區的戰略、開支及盟友戰力，19日發布厚達104頁的報告，指出美軍在印太地區的軍力日漸衰弱，美、中若爆發武裝衝突，中國人民解放軍的高科技彈道飛彈極有可能在數小時內癱瘓西太平洋地區的美軍基地與艦隊。

報告建議，澳洲、日本等美國盟友應強化軍事投資，分擔印太安全重任；澳洲也應增加與越南、馬來西亞、新加坡等區域內軍隊的協同行動。

潘恩今天出席在台北舉辦的「凱達格蘭論壇：2019亞太安全對話」，會外受訪時回應表示，他一直認為這是「誇大的說法」，因美國軍事投資很高，在印太地區也有很多盟友與支持者，包括澳洲、台灣、日本、韓國等。

潘恩強調，他將繼續支持美國的做法，亦即捍衛以規則為基礎的國際秩序，他也相信，美國會持續維持在太平洋地區的軍事優勢，並持續投資軍事及盟友。

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