美示警：中國意圖打造世界級軍隊 在印太建立專屬秩序

2019-06-21 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會昨（20）日舉辦聽證會，討論中國的軍事野心。美國國防部官員指出，中國想建立「中國秩序」，意圖在印太地區取代美國，須為此感到警惕。

根據《自由亞洲電台》報導，美國國會20日的聽證會，名為「世界一流軍隊：評估中國的全球軍事野心」。隸屬美國國會的美中經濟安全評估委員會（USCC）委員路易斯（Kenneth Lewis）表示，中國施加軍事壓力，持續霸凌包括台灣在內的國家；中國國家主席習近平公開違背對美國的承諾，在南海建立軍事設施外，還透過竊取的方式，力圖其高科技領先各國。

習近平曾在2017年公開訂下「2035年實現國防、軍隊現代化」和「2049年完成建立世界一流軍隊」等目標，路易斯對此感到憂心，「若真的建立『世界一流軍隊』，它將成為北京的有力工具，中共將利用他們達成各種目的。」

美國國防部東亞事務代理副助理國防部長摩根（Mary Beth Morgan）指出，中國發展軍力的目標十分明確，擴大海外勢力，目的是為了在印太地區取代美國，建立有利中國的秩序，以主導經濟。這違背了美國「自由、開放」的印太政策。

國務院負責武器控制和國際安全的助理國務卿福特（Christopher Ashley Ford）表示，中國在發展經濟的同時，也實行軍事現代，因此美國政府正努力改革出口管制法規、加強對外資的審查、加強審查簽證、加強網路安全，以抵禦想盜取美國核心技術者。他也認為，無論是商界、學術界人士還是科技人員，美國公民都應對中國的不擇手段保持警戒，和美國政府共同因應。

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