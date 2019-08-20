今「掉粉」恐破10萬！柯文哲組黨救不了臉書粉專

2019-08-20 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕隨著「郭柯王」桃園三結義破局，台北市長柯文哲的網路聲量也持續下滑；根據「聲量看政治」臉書粉專統計，8月1日，柯的臉書粉絲人數還有212萬7744人，但到20日0時0分，粉絲人數已掉至202萬8893人，「柯粉退讚運動破10萬退讚大關」預計將在今天達成。

「柯組黨救聲量，議題設定效果僅10天。」臉書粉專「聲量看政治」貼出一張圖表指出，柯文哲的聲量確實在組黨後炒作起來了，但直到8月10日，組黨與批民進黨政府的議題設定效果不再，聲量一路狂瀉。10日柯文哲的聲量還有268148點，9天後（也就是19日）只剩下93955點，聲量洩到只剩10日的3分之1。

「聲量看政治」指出，8月15日是總統蔡英文與柯文哲聲量一個往上、一個往下的分水嶺，大家可以猜猜是什麼事？鴻海創辦人郭台銘自國民黨初選已定後，無論檯面上下都趨於低調，聲量自然下滑，前立法院長王金平則是，一直以來都是邊緣。

「聲量看政治」也說，另外需注意的是，國民黨總統參選人韓國瑜聲量穩穩在一定水平，恐怕比柯文哲上上下下的聲量，來得恐怖。這表示，韓國瑜已形成鐵粉聲量，有一群死忠支持者穩穩支撐。

「聲量看政治」也提到，8月1日柯文哲臉書粉絲數為212萬7744人，退讚10萬粉的目標為202萬7744人。若速度快些，19日就會達標，若維持目前速度則20日方能達標。8月20日0時0分為止，柯文哲的粉絲人數為202萬8893人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法