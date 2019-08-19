中市立委參選人劉國隆 發起「抗中保台」雙公投

2019-08-19 14:24

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第5選區（北屯區、北區）立委參選人、前市議員劉國隆今日宣布發起「抗中保台」雙公投，分別為「拒絕一國兩制」（抗中）和「內閣制憲政改革」（保台）。並呼籲總統蔡英文將公投綁大選，啟動防禦性公投。

劉國隆表示，中國國家主席習近平提出「一國兩制台灣方案」，而從香港「反送中」示威者不斷升級抗爭模式，中國欲將「一國兩制」變成「一國一制」的情況來看，台灣人民有強烈危機感，因此，他決定提出「拒絕一國兩制」公民投票案，希望透過公投直接向國際社會和中國表達台灣人民拒絕一國兩制意見，同時政府應將「拒絕一國兩制」這一重大政策創制案具體落實在政策和法案中。

他指出，依據「公民投票法」第16條規定，「當國家遭致外力威脅，致國家主權有改變之虞，總統得經行政院院會之決議，就攸關國家安全事項，交付公民投票。」目前中國有可能考慮鎮壓香港，甚至放膽統一台灣，致我國國家主權有改變之虞，呼籲蔡英文總統將公投綁大選，啟動防禦性公投。

此外，劉國隆表示，台灣自1997年實施類似「雙首長制」憲政體制，出現權責不符等憲政問題，而「內閣制」優點在於行政、立法合一，施政較有效率，也得以解決台灣憲政亂象，因此他也提出「內閣制憲政改革」公投。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法