與李佳芬「十指緊扣」引熱議 「男性友人」回應了！

2019-08-19 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬，近日北上走訪北市永康商圈，過程中與一名男性友人「十指緊扣」，照片曝光引發網友討論。據稱該名男子為永康商圈協進會理事長李慶隆。對此，李慶隆也做出回應。

《東森新聞》報導，李慶隆表示，她以前是有住過永康商圈、跟人家租房子，並稱那一天她來參加我們的一個專題演講活動，他就藉這個機會，跟她提到中正紀念堂旁的華光社區，能不能未來幫爭取蓋一個文創館。

至於手牽手一事，李慶隆指出，那天因為媒體記者很熱情，「有十幾部攝影機一直往她前面撲過來，讓她有點緊張」，後來攝記要倒退時，我們人行道有個石錐，結果那個攝記摔倒，有很多支持其的人，就是要給她簽名，那因為她另一行程是3點鐘，時間已經delay了，所以就趕快把她拉離現場。

記者追問為何十指緊扣，李慶隆回應，「沒有感覺說十指緊扣」，並再度強調那時沒有感覺，「就是趕快把她拉過來這樣」，接著連說兩次「就是要保護她」；記者再問「以前有認識嗎？」李搖搖頭稱「以前我不認識」。

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