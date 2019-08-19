痛心又失望...柯文哲晤蔡衍明10多次 館長暴怒狂轟柯P！

2019-08-19 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢在2018縣市長選舉曾力挺台北市長柯文哲，選前選後更2度與柯文哲同框直播；不料，近日卻傳出柯文哲與旺中董事長蔡衍明關係匪淺，甚至會晤過10多次。對此，曾舉辦「反紅媒」集會的館長18日晚間難掩怒火，直播時火力全開狂轟柯文哲。

館長在直播中直言「對柯P現在的行為，我個人覺得蠻失望」、「本來在我心目中是100分，現在不到60分」，館長說，我們做人要講實在話，「尤其是跟蔡衍明吃了十幾次飯，我怎麼想都沒辦法去諒解他這件事」。

館長認為，當初在舉辦反紅媒遊行的這段時間，「他們兩個還是很密切的，早就在聯繫、聯絡、吃飯，商討總統大選的所有東西、組黨的東西」，今天這麼多人支持，「你根本壓根不用去跟這種親中、親共，而且是要統一台灣的人在一起，他是一個全台灣，甚至比國民黨那些舔中的人還要可惡，最應該被消滅、撻伐的人就是他」。

館長痛心表示，柯文哲這樣真的是「大扣分」，有些人可以在一起，有些人則是連吃飯的資格都沒有。館長說，如果柯文哲要組黨、要選舉，「今天你需要幫忙，你可以募款，你可以講嘛，我們會幫你」，「但是你要資源，你去找他，我覺得是不對的」。

館長痛心：我們這些支持你的人，被你大大的呼了一巴掌

館長表示，蔡衍明「把我打得跟狗一樣，他一直弄我，叫一個人一直告我」，「我陳之漢從623（反紅媒）後跟他（蔡）對著幹，是全台灣都知道的」。館長痛心表示，這幾天報紙、政論節目上鋪天蓋地而來的，都是柯文哲跟中共官方、中共在台灣的代理人接觸的新聞，「說真心話，我真的沒辦法在幫他講話了」。

館長說，柯文哲聲稱統獨是假議題，「但我認為不是，而且非常重要」，不能逃避這個東西，也不能模稜兩可，要選邊站的時候，只有黑與白，是與非，「所以你現在到底在哪一邊，不要讓大家都看不懂你的所作所為，這是我這陣子最搞不懂你的地方」。

關於柯文哲遲遲不對2020表態，館長也說「你搞得很神秘，我從沒對你講過這麼重的話，你是餓鬼假細膩（口嫌體正直），還是想吃不敢吃」？

館長痛批，柯文哲去跟蔡衍明吃飯，所有人都來問他（館長）對這件事的看法，「今天不是要講你有沒有拿他錢這個東西，你為什麼要去製造一個東西讓人家攻擊，讓我們這些粉絲難堪」？事實上就是有跟人家站在一起，或找人家協商。「那我們這些維護台灣主權，反紅媒、我們這些支持你的人，被你大大的呼了一巴掌，難道我講錯了嗎」？最後，館長也喃喃表示「我真的不懂他在幹嘛...我真的不懂他在幹嘛」。

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