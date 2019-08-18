韓國瑜北上密會吳敦義 商討選戰分工

2019-08-18 19:49

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨內知情人士今表示，高雄市長韓國瑜在結束新竹縣市的競選行程後，到台北與國民黨主席吳敦義會面，討論選戰分工等相關議題。

知情人士指出，韓國瑜原訂8月14日晚上北上與吳敦義、國民黨副主席兼秘書長曾永權餐敘，商討選戰的分工及輔選運作，但是因為消息曝光，有大批媒體守候而取消，只能延期再做安排，今晚的會面只是完成14日未完成的事情。

知情人士表示，吳敦義昨日有南下台南、高雄，但未與韓國瑜見到面，而選戰分工及輔選運作極端重要，面對面談比較有效率，越快越好，算來算去，今晚就是最佳的時機。

韓國瑜今天在新竹縣市的行程只安排到傍晚，晚間並未安排公開行程，為防止「吳韓」會面再度被干擾，韓陣營幕僚對於韓國瑜是否有北上見吳敦義？在哪見面？都不願多談，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡受訪時稱，不清楚韓國瑜的私人行程，韓是否與吳見面，並不知情。

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