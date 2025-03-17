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    合歡山下冰霰！ 昆陽到松雪樓路段須加掛雪鏈

    「合歡山玩雪團」臉書社團管理員陳永正貼出合歡山下冰霰照片。（圖擷自「合歡山玩雪團」臉書社團）

    「合歡山玩雪團」臉書社團管理員陳永正貼出合歡山下冰霰照片。（圖擷自「合歡山玩雪團」臉書社團）

    2025/03/17 11:16

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕追雪客期待的三月雪，合歡山上午終於下冰霰，冰霰淡淡的染白道路兩旁或山壁，公路局埔里工務段已經公告，台14甲線29K~33K（昆陽到松雪樓）路段須加掛雪鏈，將會視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

    氣象署昨日預報今天3000公尺以上高山有降雪的機會，追雪遊客一直在期待看到三月雪，上午7點公路局埔里工務段解除合歡山公路預警性道路封閉，恢復正常通行，等著上山的遊客略感失望。

    不過才恢復正常路況不到2小時，埔里工務段上午9點即重新公告，受大陸冷氣團及中層水氣影響，上午8時30分發生固態降水（冰霰），台14甲線29K~33K（昆陽至松雪樓）路段路面溼滑，考量水晶宮路段道路崎嶇蜿蜒，易發打滑情況，上午9時起昆陽至松雪樓29K~33K路段限加掛雪鏈通行。

    「合歡山玩雪團」臉書社團的管理員陳永正已在合歡山上等到下冰霰，並在合歡山遊客中心的木階梯拍下冰上的腳印，武嶺亭「鏡頭君」的即時影像也可看到道路旁有白白的冰霰，但有追雪客表示上午10點多武嶺可能溫度升高一點，沒有冰霰而正下雨中。

    合歡山昆陽到松雪樓路段上午下冰霰，路旁和山壁染上淡淡的白色，該路段須加掛雪鏈通行。（公路局埔里工務段提供）

    合歡山昆陽到松雪樓路段上午下冰霰，路旁和山壁染上淡淡的白色，該路段須加掛雪鏈通行。（公路局埔里工務段提供）

    合歡山遊客中心階梯下冰霰，人走過留下腳印。（圖擷自@合歡山玩雪團」臉書社團）

    合歡山遊客中心階梯下冰霰，人走過留下腳印。（圖擷自@合歡山玩雪團」臉書社團）

    武嶺亭鏡頭君拍到路旁有淺淺的白色冰霰。（圖擷自合歡山即時影像）

    武嶺亭鏡頭君拍到路旁有淺淺的白色冰霰。（圖擷自合歡山即時影像）

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