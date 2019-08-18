扁：一邊一國行動黨要拿100萬票 在國會成立黨團

2019-08-18 17:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕獨派政黨「一邊一國行動黨」今日舉行政黨成立大會，前總統陳水扁透過錄影畫面指出，要恭喜一邊一國行動黨誕生，阿扁雖不被准許參加，但一定有信心可以在明年正月11日立委選舉，一邊一國行動黨跨越5％門檻，目標要拿100萬票，不只要爭取2席立委，更要在立法院成立黨團。

陳水扁提及，雖然他今日不能出席，大家一定要努力打拚，他將會參加一邊一國的國會黨團成立。他願意和大家一起打拚當園丁來澆水，「阿扁不是產婆，阿扁連拿剪刀都無法來貢獻」，不過從今天起到明年立委選舉時，他會一起來澆水，不會讓一邊一國行動黨「乾死」。

陳水扁形容，有人說阿扁會不會被人「笑死」，明年投票後會很漏氣，阿扁連頭都會抬不起來，宋楚瑜選總統讓幾席立委當選，親民黨也組了黨團，若他選比宋楚瑜選得還差，那他將抬不起頭來，「阿扁不能選總統，不能母雞帶小雞」，不過大家不能讓阿扁漏氣，不然阿扁真的會「見笑死」，台灣、中國則是一邊一國。

前副總統呂秀蓮出席致詞也砲轟，今年是美麗島40週年，明年是首度政黨輪替20週年，需要找出台灣核心價值的是什麼，嚴肅檢驗目前的執政者，2016年民進黨順利執政，為何短短3年台灣選民竟認為「民進黨是全台灣最討厭的政黨」，很多台灣人都在流眼淚，不能因為香港出事情，所以就依然故我，民進黨的黨德、黨魂在哪裡？

呂秀蓮批評，民進黨過去反對國民黨，「今日不客氣講民進黨是第二個國民黨」，台灣是台灣人的台灣，不是中共的台灣，台灣人一定要有最新的覺悟，看到香港這樣若還不能走出新的道路，現在距大選剩150天，應該要共同改造台灣的命運。

呂秀蓮說，要恭喜一邊一國行動黨成立，政黨有400多個若不合作，都會泡沫化，台灣只有一個，是一艘鐵達尼號，可能因為領導人錯誤而撞上冰山，不管是喜樂島或美麗島也好，大家要共同來努力。

前行政院長游錫堃表示，古代人說透風不會很久，中國2010年變成世界第二經濟體後，2012年習近平向美國嗆聲中美兩岸足夠容納中美，到了2017年美國總統川普總統在國家戰略報告將中國列為國家戰略對手，因為中國霸權崛起改變美國戰略，可以看出中國的戰略錯誤。

游錫堃指出，香港問題用柔的就跑不掉，儒家文化是不可能產生民主政治的，台灣其實也受儒家文化教育影響，認為萬般皆下品唯有讀書高，學而優則仕，選上比較好位置就認為是「天命」，儒家文化體系就像金字塔。

游錫堃說，台灣民主政治是從日治時期選舉地方縣議員開始的，慢慢來掏空儒家文化，不管如何既然歷史這麼坎坷，就要讓台灣主體性確立，現在中國國民黨不是台灣這個國家的忠誠反對黨，所以他樂見一些人站出來，來當台灣國家的忠誠反對黨，與民進黨一起合作、競爭都是好的。

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