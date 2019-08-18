未獲准出席一邊一國行動黨成立大會 阿扁到宜蘭辦簽書會

2019-08-18 15:30

［記者江志雄／宜蘭報導］一邊一國行動黨今天在台大會館舉行成立大會，台中監獄不同意前總統陳水扁參加，阿扁下午造訪宜蘭縣陳定南紀念館，舉辦新書簽名會，支持者高喊「陳總統加油」，陳水扁與鄉親握手寒暄，為新書簽名，但沒有公開發言。

陳水扁總統任內，陳定南擔任將近5年的法務部長，陳定南紀念館開館八年來，陳水扁首度造訪，在館區留言本寫下，「敬愛的陳定南現代包青天，精神永遠不死，感恩5年立委情誼及五年法務部長的卓越貢獻」。

陳定南基金會董事長林光義說，陳水扁帶領台灣人當家作主，堅持台灣是主權獨立國家、台灣中國一邊一國，不料，總統卸任後遭司法迫害，歷經不少苦難，面對當前政治局勢，他呼籲大家要覺醒，確保本土政權延續，不然現在的香港，就是明日的台灣。

林光義發言時，陳水扁頻頻拍手，隨即為新書「《堅持 》，陳水扁口述歷史回憶錄」簽名，大批支持者到場購書，請阿扁簽名，還要求合照，氣氛相當熱絡。

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