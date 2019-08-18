曾捐款給韓、出席三山造勢...前韓粉道歉：我想跟大家懺悔

2019-08-18 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕一名高雄女網友表示，在去年九合一大選前後，她曾力挺高雄市長韓國瑜，不僅捐款到韓的政治獻金帳戶，甚至三山造勢她都有出席。不過選後韓國瑜種種表現，讓她十分後悔，「為什麼最死忠支持他的人，一個一個變成最反對他的中堅力量？」她也向網友懺悔表示，「對不起，選了一個荼毒大家的市長，害大家現在要清理善後忙割草」。

該名女網友17日在臉書社團「公民割草行動」發文表示，去年她挺韓國瑜翻轉高雄，支持他當選高雄市長，出錢又出力，甚至三山造勢、機車貪食蛇等活動也跟著去。韓國瑜妻子李佳芬姐在選前之夜的「吾愛國瑜」影片，也讓她哭了很多回，感動很多次；甚至韓國瑜剛上任時，若別人黑韓，「我還會跟他們吵架」。

女網友痛批，後來韓國瑜發布「五點聲明」，要去選總統做「光速落跑市長」，說好的「政治0分 經濟100分」，變成每天跟總統嗆聲，每天批評國政，每天失言說謊。「我就後悔為什麼當初支持他了，我看錯人了，覺得他是一個噁心的政客」，「為什麼最死忠支持他的人，一個一個變成最反對他的中堅力量」。

女網友說，可以到韓市長的粉專看看她過去的發言，她當初確實是一個力挺韓國瑜的支持者，而現在她和身邊許多原本支持翻轉高雄的人，都變成深度厭惡韓國瑜；最後她也說，「在這邊跟大家說對不起，選了一個荼毒大家的市長，害大家現在要清理善後忙割草」。

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