「吳郭會」談什麼? 吳敦義：希望團結

2019-08-17 11:22

［記者劉婉君／台南報導］國民黨主席吳敦義傳將與鴻海創辦人郭台銘見面，吳敦義今天上午到南化水庫參訪時，對於媒體詢問兩人見面時會談什麼內容？吳敦義表示，「促成團結是我的目標。」

至於外傳韓陣營想找台積電創辦人張忠謀當副手，吳敦義表示，「我沒聽說過這種事。」

對於「吳郭會」，吳敦義指出，他希望能促成團結，也已請國民黨副主席郝龍斌至少2次問候，也多少有溝通，但結果會如何？到底能不能達成，他現在也還不能確定，不過，他只能抱這樣的希望。而會面的時間也尚未敲定。

至於會不會擔心郭台銘與高雄市長韓國瑜兩人因總統黨內初選而有心結，吳敦義認為，兩人沒有什麼恩怨，就是希望為國家做事，都參加黨的初選，同樣參加的張亞中教授，在初選結束後還寫了一篇很長的文章，表示以台大政治系教授經驗來看，國民黨這次辦總統初選的過程是非常公正公開公平的，初選以常會決議用全民調方式，沒有讓黨員參與投票，有些人認為不夠圓滿，但當時決定就是這樣。

而對於韓國瑜近來身陷打麻將事件，高雄市將於11、12月舉辦2場罷韓遊行，吳敦義說，他略微了解媒體有刊登的事情，但現階段不方便插手，也沒有理由插手，只有韓本身去做說明，到底是甚麼狀況？放假期間還是家庭娛樂，並不是真正賭博，也許跟所謂一般賭博麻將會有一些不同，可能是度假的時候，都是至親好友拿這當娛樂，很難評論這樣的事情。

前立法院長王金平表明要參選到底，吳敦義說，團結是唯一的期待，如果有不夠團結的情況，當然會擔心，會繼續努力。

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