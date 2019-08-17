國民黨批小英「手伸太長」 網友暴怒：韓國瑜何時被換下？

2019-08-17 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選僅剩不到半年時間，高雄市長韓國瑜將代表國民黨出戰，但近日國民黨祭出「若有黨員詆毀汙衊韓國瑜，應立即開除黨籍」條款，引發外界質疑國民黨是否變成「國瑜黨」，總統蔡英文也在日前向媒體表示，民進黨黨內批評總統的人都「好好的」。對此，國民黨今日在臉書上祭出「給小英的一封信」，指責民進黨以及蔡英文手伸太長，其他政黨事務也要管，要求她專心於國政。此文一出也引起網友暴動，問國民黨「什麼時候把韓國瑜換下？」

國民黨今日在臉書上寫了一封「給蔡英文總統的信」，內文先是提出小英在執政3年來對於前瞻預算案、《勞基法》、《公投法》和能源政策，表示小英「辛苦了」。但筆鋒一轉，國民黨講述黨內黨章表示「違反黨之紀律，應受黨之懲處」，大罵蔡英文作為民進黨員、中華民國總統，卻公開道「自家人罵總統都還好好的」，質疑蔡英文對他黨內部管理指指點點。

國民黨還提出，今年2月份美麗島電子報董事長吳子嘉遭民進黨開除黨籍一事，指稱民進黨當時與現在的國民黨一樣，要求志同道合，不可遭受惡意的抹黑。

國民黨表示，可以理解不同政黨的紀律規範，但希望蔡英文可以謹守政黨之間的分際，認為國民黨內部管理不需要他黨干涉。國民黨還暗諷蔡英文「失憶」，忘了今年2月吳子嘉一事，並要求蔡英文要專心於國政、重視民意，守護中華民國憲法，才不愧作為國家元首。

眾多網友在貼文底下留言支持蔡英文，大罵國民黨「還沒改名成『國瑜黨』喔？」有網友甚至問，國民黨何時才要把韓國瑜換下來。甚至有網友笑稱「這是綜藝集團每日一文嗎」、「小學生作文的逆襲」、「廢文無誤」。還有網友反串回應，支持下架蔡英文，全力支持國民黨「提出能征服宇宙的候選人」。

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