林亮君參選時力黨主席 陳雨凡表態力挺

2019-08-16 23:13

〔記者楊心慧／台北報導〕時代力量路線、總統大選支持誰遲遲未定，立委林昶佐、洪慈庸因此相繼退出時代力量，台北市議員、時代力量決策委員林亮君今上午宣布參選時代力量黨主席，台北市第七選區（信義南松山）立委參選人陳雨凡力挺林亮君，她認為林能夠針對是否支持蔡英文總統、衝突選區何時與民進黨進行協調、黃國昌是否參選不參選汐止區立委等三項問題給出方針和解答。

林亮君今宣布參選時代力量黨主席，強調每次開決策會都損失戰友，不希望再失去戰友，因此她選擇站出來，「我願意擔起責任帶領大家！」陳雨凡日前發文點名黃國昌「必須負起最大的責任」，卻遭黃國昌反嗆，讓她相當無奈。

在和黃國昌互嗆之後，陳雨凡在臉書發文力挺林亮君，她認為林亮君能堅持台灣優先的原則，將台灣的利益擺在黨與個人利益之上，帶領大家繼續前行。陳雨凡表示，決策委員會在林亮君的帶領下，一定能充滿耐心、不畏衝突，針對她日前所提出的三個路線問題，提出確切的方針及解答。

陳雨凡希望下週二就能選出黨主席，因為後續整體黨務的商討、選舉策略的決定、選戰的規劃與執行，時間已緊縮壓迫。

她強調，為確保抗中力量的團結，一定要提出真正能解決問題的方案，她主張「不讓親中勢力漁翁得利、兼顧各政黨主體性」的大原則下，儘速地商討本土陣營的競合規則，並且開放各種可能性彼此溝通，在每一個區域，都整合出最強的戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法