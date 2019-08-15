連遭黃國昌嘲諷 陳雨凡曝光「時力風暴」主因！

2019-08-15 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量近期爆發出走潮，先是立委林昶佐退黨、邱顯智辭去黨主席，立委洪慈庸最後也宣布因黨內路線不合退出時代力量，全黨面臨分崩離析慘況，時力台北市松信選區立委參選人陳雨凡日前也發文點名黃國昌「必須負起最大的責任」，卻遭黃不停反嗆，讓她痛心曝光黃國昌對時代力量的傷害及束縛。

陳雨凡日前在臉書上點名黃國昌，認為時代力量的黨內決策無法處理黨內路線與提名策略，也遲遲不肯表態是否支持總統蔡英文連任，陳雨凡點名黃國昌，認為這種結果黃必須負起最大責任。

而後黃國昌則在其他網友轉發陳雨凡的貼文底下反過來嘲諷「我覺得很可笑，這樣她票會比較多嗎？」而另一名網友在臉書不公開社團「黃國昌官方後援會」中發文附和痛批陳雨凡，黃國昌也回：「懶得理她。連基本的事實都可以胡說八道，真的是把律師的臉丟光了。」

「時代力量為何無法溝通？黃國昌完美示範」陳雨凡在臉書PO出黃國昌言論，表示自己向黃提出三個疑問，卻被用這種方式及態度回答，這就是為什麼我會說黃國昌應該負起最大責任，而這就是標準答案。

陳雨凡說，以前只是聽聞，現在就能親身體驗到了，她強調「真正的強者是仁慈的人，不會只是一直強調自己的長處，甚至以此來譏凌別人」，也認為黃國昌對黨內同志不屑與輕蔑，若有人說出不同意見就是無理反對，而若質疑黃的作法、作風，就是對他人格的摧毀與抹滅。

陳雨凡繼續痛批「正是這樣個人式的英雄主義，窒息了黨內的民主」，並曝光為何最注重理性、開放、多元、年輕的時代力量，黨內的同仁卻無法做出決斷，落實黨內的民主，原因全因「無法處理多元意見」、「無法做出實質決定的決策機制」。

陳雨凡透露因黃國昌頻頻嗆聲「要當小綠，我就離開」，如同緊箍咒，套在每個決策委員，甚至是黨主席的頭上，因此完全不敢跟民進黨有什麼接觸，就因害怕對話協調，就是黃國昌口中的小綠，甚至怕到不敢討論「什麼算是小綠」，陳雨凡認為，這種氛圍確實地制約了黨內的民主，並扼殺了最有熱忱的一群年輕人。

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