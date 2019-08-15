時力黨員接連出走恐崩解 大數據分析致命原因

2019-08-15 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量爆發出走潮，繼立委林昶佐退黨、邱顯智宣布辭去黨主席後，立委洪慈庸13日也宣布退出時代力量，時力恐爆發退黨、面臨崩解的命運。對此，《網路溫度計》就以大數據分析，路線無共識是最大致命傷、小黨困境與昌粉不等於時力粉，是時力面臨崩解的重要原因。

時力近期風波不斷，繼週一邱顯智宣布辭去黨主席後，洪慈庸隔日也宣布退黨。時力北市松信選區立委參選人陳雨凡在臉書發文，指稱黨內決策會無法處理黨內路線與提名策略，也遲遲不願表態是否支持總統蔡英文連任，點名黃國昌「必須負起最大的責任」。

對此，《網路溫度計》 公布最新「KEYPO大數據關鍵引擎」聲量趨勢分析，發現5月1日到8月13日這3個多月來的網聲量，時代力量重要問政成績同婚法案雖然三讀通過，但聲量卻不敵黨內危機、路線分歧等爭議。

《網路溫度計》指出，7月開始就發現基層支持者開始焦慮，包括最初時力說不排除自提總統人選，到後來黨員連署支持總統蔡英文，吳錚寫萬言書籲時力與民進黨合作等，最終爭議壓不住，林昶佐和洪慈庸也因此退黨。

《網路溫度計》說，不少人認為時力分崩離析，黃國昌是最大戰犯，而從大數據交叉分析時力和黃國昌的聲量圖，可發現黃創造不少話題，卻無法讓民眾對時力有更多關注與支持；「昌粉完全不等於時力粉，黃國昌個人英雄光環無法轉移，兩者早就分道揚鑣」。

《網路溫度計》直言，從時力、黃國昌、林昶佐和洪慈庸的交叉聲量圖可發現，路線爭議造成內鬨跡象早有可循，在沒有人願意當砲灰的情況下，小黨泡沫化、分道揚鑣早晚都會來臨。

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